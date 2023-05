Pistocchi e la clamorosa ammissione: “Il Napoli aveva ragione sul fallo di Leao”

Il giornalista Maurizio Pistocchi torna sull’eliminazione del Napoli dalla Champions e sul ‘famoso’ fallo di Leao ai danni di Lozano.

Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, ha ripreso in esame l’eliminazione del Napoli dalla Champions League, avvenuta ai quarti di finale contro il Milan guidato da Stefano Pioli.

In una recente intervista rilasciata a Radio Napoli Centrale, Pistocchi si è concentrato sugli episodi arbitrali che hanno avuto un impatto determinante sull’eliminazione del Napoli di Spalletti dalla suddetta competizione. In particolare, il giornalista ha affrontato il tema del fallo commesso da Leao: “Il Napoli aveva ragione sul fallo di Leao? Secondo me, sì, è evidente. Quelle del Napoli sono state due partite in cui c’erano degli errori tranquillamente evitabili. Sono gol che non si possono concedere in Champions League”, ha sottolineato Pistocchi durante la trasmissione “Un calcio alla radio”.

Pistocchi ha poi commentato le prestazioni dell’Inter di Inzaghi nella stessa competizione: “L’Inter nelle Coppe? È stata una partita in cui il Milan ha sbagliato l’approccio e molte altre cose nella gestione della formazione. Il Milan ha lasciato fuori difensori molto veloci, preferendo schierare Kjær che ha subito avuto difficoltà. La formazione scelta da Pioli non mi è piaciuta e nell’andata della semifinale di Champions si è evidenziata la maggiore qualità dell’Inter”.

Ci è voluto del tempo, ma alla fine anche Maurizio Pistocchi ha ammesso che l’azione di Leao ai danni di Lozano era chiaramente fallo. Sono state due sfide, quelle di andata e ritorno in Champions League con il Milan, condizionate anche dagli errori arbitrali che potevano sicuramente far prendere un andazzo completamente diverso alla sfida e, magari, avrebbero portato il Napoli a contrapporsi all’Inter in semifinale.