Padovan: “Napoli, ancora frustrazione Champions. Lo Scudetto ha un solo nome”

Padovan ha poi proseguito: “Il resto è farina del sacco del tecnico, che ha ricostruito una squadra indebolitasi dopo gli addii dei tanti big. Spalletti è stato l’aggiustatore, quello che ha ricostruito tutto dai rottami dell’estate, per quanto il mercato sia stato di valore. Chiaro che ci sono anche meriti di De Laurentiis e Giuntoli, ma senza Spalletti forse lo Scudetto non sarebbe mai arrivato. Il Napoli in calo? Anche senza la vittoria in largo anticipo, sarebbe arrivata comunque.

Infine Padovan ha chiuso: “Nei napoletani leggo tanto entusiasmo per lo Scudetto, ma anche qualche frustrazione per la Champions e li capisco. Il Napoli per me è tra le prime quattro in Europa per tanti fattori e non essere arrivati in semifinale è un punto di disagio e di dolore. Mai come quest’anno avrebbe meritato un posto in finale. Ora tra le due italiane, chi arriverà non la vincerà: dall’altra parte ci sono mostri sacri”.