Champions League. I convocati di Ancelotti: c’è Lozano, out Mario Rui

E’ stata diramata la lista dei convocati che partiranno alla volta di Salisburgo per affrontare il match di Champions League in programma mercoledì.

Carlo Ancelotti dovrà fare ancora a meno di Mario Rui, ancora alle prese con un infortunio mentre Hirving Lozano è recuperato. Non convocato Faouzi Ghoulam che aveva saltato anche la sfida con il Verona. E’ emergenza per Ancelotti a sinistra, dato che anche Hysaj è out e quindi ancora una volta Giovanni Di Lorenzo dovrà cambiare fascia.

I convocati di Ancelotti

In mattinata il Napoli ha continuato ad allenarsi in vista del match di Champions League con il Salisiburgo di mercoledì alle ore 21. La squadra ha effettuato prima riscaldamento a secco, poi come fa sapere il sito della SSC Napoli, c’è stato lavoro di possesso palla finalizzato alla fase offensiva, seguito da partita a campo largo. Makismovic e Hysaj hanno proseguito nella loro tabella personalizzata, mentre Mario Rui ha ha svolto esercizi in palestra per un affaticamento muscolare. Lavoro in palestra anche per Manolas.

Ecco i convocati: Allan, Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Malcuit, Manolas, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski.