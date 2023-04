Cesarano: "Attenzione, oggi basta un niente fuori al Maradona e..."

Rino Cesarano lancia l’allarme ai tifosi del Napoli sulle possibili decisioni dell’osservatorio del Viminale: “Questo è ciò che molti si aspettano”.

Il giornalista sportivo Rino Cesarano, sempre attento alle vicende del Napoli, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione della tifoseria partenopea e sulle possibili decisioni dell’Osservatorio. In vista della partita Napoli-Milan, C

esarano ha utilizzato i suoi canali social per lanciare un messaggio forte: “Basta un niente oggi fuori dallo stadio e l’Osservatorio del Viminale vieterà la trasferta dei tifosi del Napoli a Milano per i quarti di finale di Champions. Questo è ciò che molti si aspettano. E così, per colpa di pochi incoscienti, migliaia di sportivi pagherebbero il prezzo. Senza dimenticare le eventuali conseguenze sul campo, un problema che ho sollevato in precedenza e che è stato sottolineato anche da Spalletti. I ragazzi meritano di meglio per tutto ciò che hanno fatto finora. Non solo strade imbandierate, ma molto di più“.

Cesarano ha anche evidenziato come la situazione sia cambiata rispetto ai primi due scudetti del Napoli, quando non esistevano i social network, le applicazioni di messaggistica e i siti internet, ma c’era più genuinità e fantasia, meno astio. “Si aspettava di leggere i primi resoconti, le prime interviste e i primi racconti delle cavalcate sulle prime pagine de Il Mattino e il Corriere dello Sport poco dopo mezzanotte in via Chiatamone, via Toledo o via dei Mille. Poi, di nuovo in piazza fino all’alba, sventolando anche le prime pagine dei giornali. I tempi sono cambiati e bisogna adeguarsi, altrimenti si resta indietro. Viva i Social“, ha concluso il giornalista.