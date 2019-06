CdS: Il Cagliari vuole Rog per il dopo Barella

Il futuro di Marko Rog non sembra in azzurro. Il centrocampista croato, che torna a Napoli dopo il prestito al Siviglia, vuole maggiore fiducia e considerazione nei piani tattici di Ancelotti. Cose che il Napoli non potrà garantirgli al 100%. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Cagliari ha messo gli occhi su di lui per colmare la ormai probabile partenza di Barella.

Marko Rog è a Napoli dall’estate del 2016. Fino a Gennaio scorso ha totalizzato 67 scampoli di presenze segnando due reti con la maglia azzurra addosso. Da Gennaio in poi è passato al Siviglia con la formula del prestito senza però brillare. In Spagna ha messo di fila 16 presenze, quasi tutte da subentrante, senza mai andare a segno.