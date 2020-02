CdM – Lozano verso la tribuna: il messicano è fuori dagli schemi

Hirving Lozano in tribuna. Non c’è nella probabile formazione e potrebbe essere escluso anche dalla panchina nel match tra Napoli e Barcellona.

Sempre più ai margini del progetto di Gennaro Gattuso: Lozano si potrebbe accomodare in tribuna. Questo è quanto anticipato dal Corriere del Mezzogiorno che parla di un calciatore pronto a guardare da spettatore la sfida tra i suoi compagni ed il Barcellona. Anche il procuratore di Lozano, il potentissimo Raiola sta cercando di tranquillizzare il suo assistito che oramai vede il campo sempre più di rado. L’acquisto più costoso della storia del Napoli fatica maledettamente ad entrare nei nuovi schemi di Gattuso. Discorso diverso con Carlo Ancelotti che gli ha dato sempre più fiducia, anche se non sempre ripagata nel modo migliore. Lozano potrebbe essere spettatore anche con il Barcellona al San Paolo, così com’è stato nelle ultime gara di campionato.

Equivoco Lozano

Il messicano è tra i ventuno convocati di Gennaro Gattuso per la sfida con il Barcellona, ma il tecnico no potrà portare tutti in panchina. Così Lozano può andare in tribuna, anche perché come spiega il Corriere del Mezzogiorno per il tecnico del Napoli il punto di “partenza è la leadership con cui sta cercando di costruire il gruppo senza aver paura di compiere delle scelte anche scomode come quelle su Lozano“. Stessa cosa si può dire di Alex Meret, il portiere ex Spal è diventato la riserva di David Ospina. Gattuso preferisce il portiere colombiano a quello italiano, nonostante quest’ultimo abbia dimostrato più volte di avere delle grandissime qualità. Lo stesso Gattuso ha difeso le sue scelte, facendo capire di non essere aziendalista, ma di pensare con la propria testa. Ospina piace perché riesce a palleggiare meglio coi piedi, dando comunque delle garanzie tra i pali. Ma se sulla scelta di Lozano quasi tutti convergono con il tecnico, non si può dire la stessa cosa sul ballottaggio Meret-Ospina.