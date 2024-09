Cassano attacca: “Non merita 8 milioni, va messo in tribuna!”

Cassano critica duramente Rafael Leao dopo Lazio-Milan, denunciando mancanza di rispetto verso l’allenatore Fonseca.

Nella recente puntata di Viva el Futbol, Antonio Cassano ha lanciato un duro attacco contro Rafael Leao, l’attaccante del Milan, accusandolo di non dimostrare il suo valore e di non rispettare l’allenatore Paulo Fonseca. Le sue parole, fortemente critiche, sono state un colpo basso per il giocatore portoghese, che è stato recentemente al centro di polemiche dopo Lazio-Milan.

Cassano non ha usato mezzi termini: “Leao deve dimostrare in campo. Se non riesci a fare 25 gol, se non diventi un leader e un vero calciatore, allora smettila di fare il fenomeno e di sfidare l’allenatore,” ha dichiarato l’ex calciatore italiano. Secondo Cassano, Leao, che guadagna circa 8 milioni di euro, non merita il suo stipendio e sta mettendo in difficoltà l’allenatore Fonseca, a causa della sua presunta mancanza di rispetto e di performance.

“Leao lo abbiamo visto anche col Portogallo, fa ca**gare. Gli devo dare 8 milioni di euro? In più stai mettendo in difficoltà a Fonseca, sfidandolo. Usi spesso i social, ma il calcio non è social. Il calcio è altra roba. Tu non fai divertire la gente, la fai ridere. Non sei un fenomeno e non lo sarai mai. Questa è la realtà dei fatti caro Leão. Cerca di dimostrarmi, al momento non hai dimostrato nulla e abbi rispetto per Fonseca chi si sieda in panchina al Milan”.