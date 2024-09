Cassano attacca Conte: “Ha detto una cosa che fa rabbrividire”

Antonio Cassano ha criticato duramente Antonio Conte e il Napoli dopo la vittoria contro il Cagliari, parlando delle parole del tecnico che non ha gradito.

Antonio Cassano non ha risparmiato critiche ad Antonio Conte dopo la vittoria del Napoli per 4-0 contro il Cagliari, esprimendo il suo disappunto soprattutto per alcune dichiarazioni fatte dal tecnico salentino in conferenza stampa.

Intervenendo a Viva El Futbol, l’ex attaccante di Roma, Inter e Milan ha puntato il dito contro la mentalità di Conte e la sua gestione della squadra: “Ha detto una cosa che mi fa rabbrividire. Io, fossi un suo giocatore, mi vergognerei. Ha detto ‘Questa squadra ha capito che si deve sporcare le mani‘. Per come interpreto io il calcio, significa che devi correre, lottare, e io detesto questa visione del calcio.”

Cassano ha continuato a spiegare cosa lo disturba del modo di giocare imposto da Conte: “Tu dici questo a una squadra che ha fatto il miglior calcio in Europa quando ha vinto il campionato. Ora chiedi di lottare e sporcarsi le mani? Questo è ciò che detesto. Quando dici a una squadra che ha sempre giocato bene che deve cambiare approccio, io rabbrividisco.”

L’ex attaccante ha poi parlato della vittoria contro il Cagliari, ma senza fare sconti al Napoli: “Fino al 60′ il Napoli è stato inguardabile. Poi tutto si decide nelle aree di rigore: fai gol e vinci. Ma fino a quel momento, nulla di speciale. Non è solo la partita di ieri: a Verona hanno fatto male, contro il Bologna non meritavano di vincere, e con il Parma hanno rischiato grosso. Io non vedo miglioramenti nel gioco.”

Cassano ha concluso la sua analisi con una nota critica: “Non basta vincere, bisogna anche giocare bene, e questo Napoli non sta mostrando progressi a livello qualitativo.”