Conte torna allo Stadium: Tifosi juventini divisi

Antonio Conte, ex bandiera della Juventus, torna allo Stadium da avversario con il Napoli. L’accoglienza dei tifosi bianconeri è tutt’altro che scontata.

Domani pomeriggio Antonio Conte farà il suo ritorno all’Allianz Stadium per sfidare la Juventus alla guida del Napoli. Una partita speciale per il tecnico, che affronterà il suo passato da avversario per la prima volta con i tifosi presenti. Ma l’accoglienza dei sostenitori bianconeri è incerta.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il pubblico juventino è diviso sul come comportarsi nei confronti di Conte. “Sono passati più di 10 anni dalle sue dimissioni, ma non tutti i tifosi sono riusciti a perdonarlo. C’è chi lo considera ancora un traditore e chi spera in un suo ritorno.” Le dimissioni del tecnico, che lasciò la Juventus a sorpresa nel 2014, crearono da subito fratture tra i tifosi.

Alcuni, infatti, considerarono il suo addio come un gesto dettato dall’amore per la squadra, frustrato dal mancato rafforzamento della rosa, mentre altri lo ritennero un atto egoistico, finalizzato a proteggere la sua immagine personale. “Basta dare un’occhiata ai social o parlare con i tifosi per capire che pochi lo vedono come un avversario qualunque,” si legge nell’articolo.

Conte, che da calciatore e allenatore ha scritto pagine importanti della storia bianconera, tornerà domani allo Stadium in un clima teso, tra chi lo accoglierà con nostalgia e chi lo vedrà come un traditore.