Carnelave: “Napoli, prendi Lozano è un campione come Alexis Sanchez”

Andrea Carnevale consiglia al Napoli di prendere Lozano dal Psv: "Lozano è un avvoltoio capace di fare la differenza".







Le’x attaccante azzurro Andrea Carnevale sulle pagine del corriere dello sport, consiglia al Napoli di prendere Lozano:

“Perché Lozano sta davanti a tutti gli altri, a Rodrigo (del Valencia) compreso e ciò che è stato sostenuto le ripetute missioni degli inviati speciali del Napoli viene condiviso da Andrea Carnevale, centravanti del primo scudetto, deus machina ora dell’Udinese, un occhio e una sensibilità particolari e un fiuto nell’annusare chi ha il gol dentro.

«Lozano è speciale». Lozano è vari attaccanti sintetizzati in quel metro e settantaquattro centimetri in cui Carnevale ci rivede «Alexis Sanchez, un diavolo che ti salta in un fazzoletto di campo» ma che è anche capace di «fare la differenza, così come è accaduto nel campionato olandese, che certo è meno competitivo di quello italiano ma che comunque ha messo in vetrina, anche nell'ultima stagione, talenti esagerati. E lui è di più».







LOZANO CAMPIONE ASSOLUTO

Carnevale aggiunge: “Lozano è un «avvoltoio» che può giocare in qualsiasi zona, con Insigne o senza, come prima punta o come seconda: perché ha caratteristiche straordinarie che si sposano con quelle della squadra a disposizione di Ancelotti.

E’ un trascinatore, un jolly che sa come si diventa leader con uno scatto, uno di quelli che infiammano il san Paolo, che io conosco bene. E che ama i colpi di un campione”.