Napoli, Veretout due nodi per chiudere la trattativa con la Fiorentina

La trattativa tra il Napoli e la Fiorentina per Veretout, procede spedita, restano solo due nodi da sciogliere per il passaggio in azzurro.







Il Napoli è molto attivo in questa fase di mercato. Il nome caldo per gli azzurri è quello di James Rodriguez ma gli azzurri non guardano solo all’attacco. Sugli esterni accantonato Trippier gli azzurri seguono Theo Hernandez del real Madrid, a Centrocampo sempre dai blancos piace Marcos Llorente , ma in pole resta il centrocampista della Fiorentina Veretout.

L’affare per Veretout al Napoli non è stato congelato, come molti hanno paventato, in realtà ci sarebbero due nodi da sciogliere: l’accordo economico per il cartellino del giocatore e la situazione societaria dei viola

La Fiorentina chiede 30 milioni di Euro, il Napoli è fermo a 20, l’impressione è che ci so potrebbe accordare a metà strada, anche con l’inserimento di alcune contropartite, ai viola piace Diawara.







La questione societaria dei Viola è lo scoglio più grande, è in atto la cessione della società dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso. Il Napoli ha in mano il si del calciatore e del procuratore, con la speranza che la nuova proprità con cambi le carte in tavola.