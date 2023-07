Carlos Alcaraz, l’agente: “speriamo in una chiamata del Napoli”

Il Napoli ha messo gli occhi sul giovane talento argentino Carlos Alcaraz, l’agente apre a De Laurentiis.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Il panorama del calcio italiano potrebbe presto accogliere un nuovo volto argentino. Carlos Alcaraz, centrocampista classe 2002 attualmente in forza al Southampton, è il nuovo nome che si aggiunge alla lista dei potenziali acquisti del Napoli. Nonostante la retrocessione del suo club in Championship, Alcaraz ha impressionato con quattro gol e due assist nella scorsa stagione.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate a Maurizio Micheli, capo scouting del Napoli, che ha condiviso le sue impressioni positive sul giocatore con l’allenatore Luciano Spalletti. Quest’ultimo ha mostrato entusiasmo per le qualità di Alcaraz, vedendo in lui un potenziale elemento chiave per il centrocampo, paragonandolo addirittura a un giocatore del calibro di Radja Nainggolan.

Sebastian Lopez, agente di Alcaraz, ha recentemente parlato del suo assistito durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio Crc. Ha rivelato che Alcaraz sta lavorando duramente durante le vacanze per prepararsi al meglio per la prossima stagione, in attesa di possibili offerte dall’Italia.

“Alcaraz è un centrocampista con una forte proiezione offensiva. Quest’anno ha giocato come mezza punta, ma anche come seconda punta. Come tutti gli argentini, Napoli per lui significa Maradona. C’è una forte motivazione e speriamo che queste speranze possano concretizzarsi”, ha dichiarato Lopez.

Nonostante l’interesse mostrato dal Napoli nella scorsa stagione, Lopez ha confermato che non ci sono stati contatti ufficiali con la dirigenza azzurra. Tuttavia, l’agente ha sottolineato la forte propensione di Alcaraz per il Napoli, alimentando le speranze di un possibile trasferimento.

Mentre il calciomercato estivo si avvicina, gli occhi dei tifosi del Napoli sono puntati su Alcaraz. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le cose nelle prossime settimane.