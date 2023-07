Corbo: “ADL mi ha sorpreso, dov’è la comunicazione? Sembra che il tecnico del Napoli non sia Garcia”

Il giornalista Antonio Corbo si è soffermato sul rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli e sul nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia.

In un’intervista a Radio Goal, Antonio Corbo, giornalista di La Repubblica, ha espresso alcune osservazioni sulle ‘delicate’ questioni in casa Napoli, a partire dall’uscita di Cristiano Giuntoli che si è accasato alla Juventus.

“Non mi sorprende la decisione di Cristiano Giuntoli di lasciare il Napoli. Dopo otto intensi anni in questa città, è normale che possa sperimentare un calo di motivazione. Tuttavia, c’è una cosa che mi ha colpito: considero Aurelio De Laurentiis un grande imprenditore e un genio del mercato, ma questa volta la sua comunicazione non è stata perfetta.”

“Il tira e molla con Cristiano Giuntoli è durato per troppo tempo, poi ho visto alcuni importanti giornali nazionali dedicare le prime pagine al DS ora che è libero di andare alla Juventus. Restando in argomento, la comunicazione non ha funzionato nemmeno sul ‘caso’ Spalletti. Luciano ha girato mezza Napoli e provincia. Da Maiori ad Ischia, passando per Pompei. Nessuno crede che Spalletti sia andato via. Sembra quasi che l’allenatore del Napoli non sia Garcia, ma il toscano. Fossi stato in De Laurentiis avrei fatto incontrare altre volte il francese con la stampa”, ha aggiunto Antonio Corbo.