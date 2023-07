Maccarone: “So perché Spalletti ha lasciato Napoli”

L’ex attaccante Massimo Maccarone rivela un retroscena sulla decisione di Spalletti di lasciare il Napoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Massimo Maccarone, ex attaccante dell’Empoli con una lunga carriera in Serie A, ha offerto alcuni spunti di riflessione sulla recente evoluzione del Napoli durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” su Radio CRC.

Nel suo intervento, Maccarone ha condiviso le sue speranze riguardo il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia: “Garcia alla Roma aveva creato una squadra con delle idee e un buon gioco. Spero che possa seguire il percorso di crescita di Spalletti. Nonostante sia un compito arduo, non lo ritengo impossibile considerando la qualità della rosa. Garcia ha una vasta esperienza come allenatore, credo abbia già studiato come iniziare al meglio.”

Maccarone ha poi offerto una prospettiva interessante sulla decisione di Spalletti di lasciare il Napoli dopo lo scudetto: “Nel calcio, un giorno sei un campione e appena una settimana dopo, se commetti un errore, arriva la critica. Credo che Spalletti abbia voluto evitare questo rischio. Probabilmente, voleva che il ricordo di lui rimanesse positivo.”

Queste riflessioni di Maccarone offrono un’analisi approfondita del cambiamento di guardia all’interno del Napoli e suggeriscono che, nonostante l’addio di Spalletti, i tifosi possono essere ottimisti riguardo al futuro con Garcia.

Maccarone evidenzia quanto sia delicato l’equilibrio nel calcio professionistico, dove la gloria può trasformarsi rapidamente in critiche.

