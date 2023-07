Napoli, Garcia: ha chiesto alla società il primo acquisto: “Voglio lui”

Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli, ha indicato il primo acquisto a De Laurentiis: Maxime Lopez del sassuolo.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Rudi Garcia, nuovo allenatore del Napoli, si prepara per la sua avventura con i campioni d’Italia. Secondo la Gazzetta dello Sport, Garcia ha già individuato il primo acquisto: Maxime Lopez.

Lopez, con il suo fisico minuto, baricentro basso e movimento perpetuo, è un giocatore versatile che può essere sfruttato in vari ruoli. Può essere utilizzato come mediano basso o mezzala, e ha anche dimostrato di avere il passo e la visione di gioco per agire come trequartista, nonostante la sua mancanza di gol. In passato, ha anche ricoperto il ruolo di esterno destro offensivo nel 4-2-3-1, un sistema in cui può ricoprire uno dei posti in mediana.

Nonostante non sarebbe un titolare tra i campioni d’Italia, Maxime Lopez sarebbe un’ottima alternativa per tutti e tre i ruoli in mezzo del 4-3-3. Un cambio di sistema anche durante la partita potrebbe valorizzare ancora di più le sue caratteristiche offensive. Lopez è un giocatore che sa come trovare spazi dietro le spalle degli avversari.

Per Garcia, che ha in mente un Napoli cangiante, capace sempre di avere un piano B da adottare in corsa per evitare le trappole preparate dagli avversari, un giocatore come Maxime Lopez è una sorta di chiavistello. Questo acquisto potrebbe essere la mossa strategica che Garcia sta cercando per portare il Napoli a nuovi successi.

Rimani sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sul Napoli di Garcia e le sue mosse sul calciomercato.