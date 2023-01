Caressa: “Napoletani fate gli scongiuri”, arriva il commento di Del Piero

Napoli-Roma partita terminata 2-1 viene commentata anche al Club di Sky, tra i protagonisti Caressa, Del Piero e Marchegiani.

Fabio Caressa, giornalista e conduttore al termine di Napoli-Roma ha detto: “C’è un dato inequivocabile, non è mai accaduto che una squadra con 13 punti di vantaggio sulla seconda in classifica perdesse lo scudetto. Napoletani, fate pure gli scongiuri ma questi sono i dati“.

Poi su Simeone ha detto: “Ha poco spazio solo perché davanti ha Osimhen, ma riesce a sfruttare tutte le occasioni che ha a disposizione, è un segnale che l’ambiente funziona“.

Al club di Sky è intervenuto anche Del Piero per parlare di Napoli-Roma. L’ex giocatore della Juventus ha detto: “Quando hai tredici punti di vantaggio sulla seconda in classifica può esserci un minimo di appagamento. Anche perché pensi che stai facendo delle grandi cose. Invece stasera il Napoli con la Roma ha dimostrato di voler dimostrare la sua forza. Vedremo come si metterà la situazione quando ci sarà anche la Champions League. Da quel che si vede può restare su certi livelli, anche il modo in cui sono entrati i giocatori in panchina, sono segnali positivi”.

Di Napoli-Roma ha parlato anche Marchegiani al Club di Sky: “Il Napoli è nella condizione di poter giocare le partite per vincere, mattone dopo mattone per il traguardo finale: questi giocatori se vinceranno lo scudetto saranno ricordati per tutta la vita a Napoli, sarà una impresa enorme. Lozano? Ultimamente non stava facendo benissimo, ma Spalletti quando sceglie un giocatore poi questo risponde benissimo“.