Caressa: “Ma cosa vuol dire possesso palla?” scontro in diretta Sky con Bucciantini

Scontro in diretta Sky tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini, i due discutono del possesso palla tra le varie squadre in Europa.

Dibattito acceso a Sky Sport con Bucciatini e Caressa che durante Sky Calcio Show, si scontrano verbalmente. Il motivo del contendere è il concetto di possesso palla che per Caressa non ha un vero e proprio valore specifico.

Durante la trasmissione in onda su Sky Bucciantini stava mettendo in risalto il fatto che le squadre con più possesso palla in Europa, poi sono anche quelle che dominano la partita e segnano di più. Tra queste c’è anche il Napoli, che fa proprio del possesso palla, una delle sue armi principali.

Su questo ragionamento è intervenuto Caressa che ha detto: “Ma esattamente con possesso palla cosa vuoi dire? Perché non vuol dire niente, è una statistica che non esiste. Se io passo la palla ad un mio compagno di squadra la palla non è di certo mia. Il tuo ragionamento parte da una statistica che non esiste e non vuol dire assolutamente niente“.

In quel momento si inserisce Di Canio, che però viene stoppato proprio da Bucciantini che dice: “Scusa voglio finire il mio concetto, io l’ho lasciato intervenire (a Caressa ndr)“.

La risposta del conduttore non si fa attendere e rivolto a Bucciantini dice: “Casomai qui dentro sono io che lascio intervenire te. Abbi pazienza… cartellino giallo, bravo“.

Possesso palla ecco la statistica di Pistocchi

A sostegno della tesi di Marco Bucciantini oggi è arrivato anche un tweet di Maurizio Pistocchi che mette in evidenza questi numeri e dice: “Chi domina il possesso palla domina anche la classifica“.

Serie A:

Napoli 68,7% Inter 54,6% Milan 53%

Premier League:

Arsenal 57,9% Manchester City 64,7% Manchester United 53,5%

LaLiga