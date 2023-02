Donadoni: “Senza penalità Juve a ridosso del Napoli”. C’è qualcosa che non torna…

Roberto Donadoni parla del campionato di Serie A con il Napoli primo in classifica e la Juventus penalizzata di 15 punti.

“Se consideriamo i punti raccolti sul campo, è innegabile il fatto che la Juventus sarebbe lì a ridosso del Napoli. Quando giochi in una situazione di questo tipo, con 15 punti tolti in classifica, dal punto di vista mentale qualche contraccolpo ce l’hai” ha detto Roberto Donadoni a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1.

L’ex tecnico del Napoli ha detto: “Gestire questa situazione è complicata per un allenatore, almeno i giocatori vanno in campo e riescono a sfogare questa rabbia agonistica in modo diverso. Vediamo che succederà, ma la Juve ha la voglia e la capacità per poter risalire classifica”.

Fortunatamente la matematica non è un’opinione. Quindi basta fare qualche piccolo conto. La Juventus ha 32 punti in classifica se riavesse i 15 punti di penalizzazione andrebbe a 47, ai bianconeri regaliamo anche 3 punti in più, anche se ancora deve giocare la sua sfida della 24sima giornata con il Torino. In caso di vittoria la Juve avrebbe 50 punti in classifica, il Napoli attualmente ne ha 65.

Quindi anche senza penalizzazione la Juventus avrebbe un distacco di 15 punti dal Napoli, quindi caro Donadoni non sarebbe proprio a ridosso della squadra partenopea.