Canovi tira le orecchie al Napoli: “Un big come Koulibaly si rinnova prima, non ad un anno dalla scadenza”

CALCIOMERCATO NAPOLI. KOULIBALY-NAPOLI. L’agente Alessandro Canovi, si è soffermato sui rumors riguardanti Kalidou Koulibaly ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli: “Quella di Koulibaly è una situazione tipica del mercato, c’è un giocatore forte che chiede determinate cose e dall’altro lato c’è un club che ha ancora un anno di contratto. Per la richiesta dei ruoli non è paragonabile con la situazione Dybala, quest’anno ci sono tantissimi giocatori a scadenza che però sono quasi tutti attaccanti. Koulibaly è un giocatore di un altro livello, tra i primi tre nel suo ruolo, e tra l’altro non è neanche a scadenza. E’ uno di quei giocatori che normalmente non arrivi ad un anno dal termine del contratto ma lo rinnovi prima, però stiamo arrivando da un anno drammatico economicamente per il calcio italiano. Spero per il Napoli che riesca a trovare un accordo col giocatore, arrivare alla scadenza sarebbe davvero un delitto”.