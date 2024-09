Il Napoli dice no a Antonio Candreva: nessun nuovo arrivo fino a gennaio

Il Napoli decide di non intervenire sul mercato e di aspettare la finestra invernale per i rinforzi: no a Candreva a parametro zero.

Il Napoli ha deciso di non procedere con ulteriori rinforzi sul mercato fino alla riapertura delle trattative a gennaio. Tra le opzioni esplorate, l’ex esterno destro Antonio Candreva, svincolato e proposto al club a parametro zero, non rientra nei piani della società.

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista della RAI e esperto di calciomercato, il Napoli ha deciso di non accogliere l’offerta per Candreva nonostante la disponibilità del giocatore e i buoni rapporti con il suo agente, Federico Pastorello. Il noto procuratore, già rappresentante di Alex Meret e Romelu Lukaku, aveva proposto l’affare al club partenopeo, ma la proposta non ha suscitato l’interesse sperato.

Venerato, intervenuto ai microfoni del TG Sport, ha confermato: “Non arriveranno svincolati in corso d’opera, nemmeno un esterno destro. L’idea Candreva proposta dal suo entourage non ha attecchito. Grande stima per l’ex granata che Conte ha avuto in Nazionale ma fino a gennaio non ci saranno nuovi arrivi sulla corsia destra”.

Con questa dichiarazione, il Napoli sembra chiudere la sessione estiva del mercato senza ulteriori interventi nella rosa. Il focus ora è sulla gestione e ottimizzazione del gruppo attuale fino all’apertura del mercato invernale.