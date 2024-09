Giordano accusa: “Calenda il grande sconfitto del trasferimento di Osimhen”

Il giornalista di Radio CRC critica aspramente la gestione dell’agente nella trattativa che ha portato Osimhen al Galatasaray.

Il mondo del calcio continua a fermentare dopo l’inatteso trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. La lunga e tortuosa estate del calciatore nigeriano si è conclusa con una decisione sorprendente che ha scatenato critiche feroci, in particolare verso il suo agente, Roberto Calenda.

Marco Giordano, giornalista di Radio CRC, ha espresso il suo disappunto riguardo alla gestione del trasferimento di Osimhen da parte di Calenda. In un post sui social, Giordano ha sottolineato come il manager abbia clamorosamente fallito nel gestire la situazione: “Il grande sconfitto della vicenda Victor Osimhen si chiama Roberto Calenda. Il ‘nuovo profeta’ ha subito segnato e si allena nei giorni di riposo della squadra”, ha scritto Giordano.

Secondo il giornalista, Calenda ha avuto un ruolo fondamentale nella gestione di un trasferimento che sembra aver ridotto al minimo il valore di mercato del calciatore. “Il suo assistito va in prestito secco ai confini dell’Europa che conta, un po’ come un pacco spedito brillantemente dal Napoli per recuperarne lucentezza. Al manager resta qualche tweet di risposta e una gestione molto, molto, molto più che opinabile”, ha aggiunto Giordano.

La critica si concentra sul fatto che Osimhen, attualmente in possesso di un contratto da 10 milioni di euro netti all’anno fino al 2026, con opzione di rinnovo fino al 2027, sia stato trasferito in prestito al Galatasaray. Questo passo è stato considerato da molti come una mancanza di lungimiranza nella strategia di carriera del giocatore e nella valorizzazione del suo talento.