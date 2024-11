Scandalo arbitri in Serie A: Napoli martoriato, rigori negati e falli impunitiIl caso Mariani solo l’ultimo

Gli azzurri penalizzati sistematicamente dagli arbitri in questa stagione: il caso esplode dopo San Siro

L’ennesimo arbitraggio che ha penalizzato per la settima volta il Napoli in 12 giornate di campionato non deve e non può passare ancora una volta in cavalleria.

Quanto accaduto nelle ultime due gare del Napoli con Doveri (Napoli – Atalanta) e Mariani è sconcertante per chi ama il calcio, non solo per i sostenitori napoletani. Ai già mancanti 6 rigori e i tanti colpi impuniti subiti dagli azzurri non ci hanno fatto mancare nulla neanche Doveri e Mariani. E siamo solo all’inizio della stagione.

L’assenza dei media a Napoli



In una città priva di giornali e televisioni dedicati, quanto accaduto a San Siro non è passato inosservato tra gli appassionati di calcio. La gestione di Mariani ha evidenziato ancora una volta un problema che non può essere ignorato. Qua non si tratta solo del rigore-regalo assegnato all’Inter, ma è tutta la conduzione arbitrale ad essere in discussione. Quanto consentito ai giocatori interisti è inaccettabile.

Massimo Mauro ci ha fatto sapere: “Inter e Napoli si sono ‘picchiate’ per 95 minuti. Decisive due papere“. Ma chi ha visto la gara ha capito che in campo c’era una squadra che le dava – l’Inter – e l’altra che le prendeva – il Napoli – senza che l’arbitro Mariani prendesse i dovuti provvedimenti.

L’intervento di Conte sul VAR



Antonio Conte ha criticato apertamente la direzione di Mariani, ma il problema richiede un intervento deciso della dirigenza partenopea. Le designazioni arbitrali e la gestione delle gare del Napoli necessitano di un’attenta valutazione.

La nostra battaglia sugli arbitri di serie A

Da anni napolipiu.com porta avanti una battaglia di trasparenza nel calcio italiano. La nostra “Classifica senza errori arbitrali“, diventata ormai un punto di riferimento e ripresa da tutte le testate nazionali, racconta una verità diversa da quella del campo. Una verità supportata da numeri, analisi video e valutazioni oggettive che ogni settimana mettiamo a disposizione dei nostri lettori.

Non è un caso che proprio il Napoli sia la squadra più penalizzata. I sette torti arbitrali in dodici giornate di questa stagione si aggiungono a una lista già troppo lunga, dettagliatamente documentata settimana dopo settimana sul nostro portale.

Continueremo a denunciare, analizzare e documentare ogni singolo episodio dubbio. Lo dobbiamo ai nostri lettori, alla città di Napoli e a tutti gli sportivi che ancora credono in un calcio più giusto e trasparente.

Non ci fermeremo: abbiamo, come consuetudine settimanale, pubblicato l’aggiornamento della nostra classifica senza errori arbitrali, con tutti i nuovi episodi di Inter-Napoli. E come sempre, i numeri parleranno più chiaro di qualsiasi polemica.