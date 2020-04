Campionato e Coppe Europee: “Riprendiamo a giocare”

Serie A e Uefa vogliono tornare a giocare, lo hanno espresso chiaramente le due compagini ‘politiche’ del calcio italiano ed europeo.

C’è la volontà da parte della politica del calcio di terminare sia il campionato che le copee europee. Se ce ne fosse bisogno lo hanno ricordato oggi sia la Uefa che la Lega. Durante l’assemblea dei presidenti dei club di Serie A, si è affermato all’unanimità questa volontà. La Lega di Serie A vuole riprendere il campionato se il governo darà il proprio assenso. Proprio oggi il premier Giuseppe Conte al Senato ha fatto sapere che la fase 2 sarà graduale, ma che partirà in maniera omogenea in tutta Italia. Ieri il ministro Spadafora aveva frenato ad una ripresa del campionato, ma oggi sembrano completamente rovesciate le carte in tavola. Ci sono tantissimi interessi in ballo, compresa la sopravvivenza di molti club di Serie A.

Uefa e Serie vogliono la ripresa delle competizioni

Sulla questione della ripresa delle attività agonistiche si è espressa anche la Uefa. Durante una riunione a cui hanno partecipato in videoconferenza 55 federazioni affiliate, è stato chiarito che si proverà a terminare sia i campionati che le coppe europee. Il Napoli da questo punto di vista è ancora in corsa per la zona Champions in Italia, ma anche per la Coppa Italia (ha vinto la semifinale di andata contro l’Inter) ed in Champions League deve giocare la gara di ritorno degli ottavi di finale con il Barcellona (andata 1-1 al San Paolo).

La Uefa in una nota fa sapere che “c’è stata un forte raccomandazione alle singole Federazioni nel provare a concludere i campionati e le Coppe. Avvieremo una discussione, dopo aver sviluppato delle linee guida per stabilire i criteri id partecipazione alle coppe europee, anche con quelle Federazioni che non dovessero riuscirci. Eventuali decisioni su questi argomenti saranno annunciate dopo il Comitato Esecutivo Uefa di giovedì“.