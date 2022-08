Raspadori lo vuole la Juve: contatto con l’agente, ecco cosa manca col Napoli

La Juve si inserisce per Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo che piace anche al Napoli di Spalletti. Cristiano Giuntoli in questi giorni ha intensificato i rapporti con la società neroverde, spingendosi anche ad una prima offerta da 25 milioni di euro per il giocatore, che è stata rifiutata. Il Napoli ha l’accordo con Raspadori e questo gli dà un vantaggio, che con il passare del tempo diventa sempre minore.

Juve su Raspadori, Napoli beffato?

I tentennamenti ed i ritardi possono costare caro in questo calciomercato del Napoli. Gli azzurri rischiano di perdere Simeone su cui è piombato il Borussia Dortmund, deciso a chiudere in breve tempo, mentre De Laurentiis prima deve vendere Petagna al Monza.

Inserimento, meno deciso, della Juve per Raspadori. Secondo Gazzetta il giocatore piace molto ad Allegri che ha come primo nella lista Morata, ma si ‘accontenterebbe’ anche del 22enne attaccante del Sassuolo. La società bianconera ha preso contatti con Tullio Tinti manager di Raspadori, vuole capire la situazione contrattuale ed a che punto è la trattativa con il Napoli. Informazioni utili per tentare l’affondo deciso con il Sassuolo.

Secondo Gazzetta il Napoli è ancora molto interessato a Raspadori ma il tempo stringe. “Per ‘chiudere’ Raspadori, il club azzurro deve prima sciogliere il nodo Zielinski con il polacco ch epotrebbe – qualora accettasse l’offerta del West Ham – portare un ulteriore gruzzoletto nelle casse del club e soprattutto dare la stura al cambio di modulo. Dunque, le prossime due missioni sono convincere Zielinski ad andare a Londra e vincere la concorrenza – sottotraccia – della Juve per Giacomino” scrive Gazzetta. Intanto ieri Raspadori ha giocato nell’amichevole Sassuolo-Reims, andando anche in rete.