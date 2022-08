Il Napoli compie 96 anni di storia: il tweet della SSCN

Il Napoli è stato fondato il 1 agosto 1926 ed oggi 1 agosto 2022 compie i suoi primi 96 anni di storia. Una storia costellata dal passaggio di grandissimi campioni in maglia azzurra, ma che resta e resterà per sempre legata al più grande di tutti: Diego Armando Maradona, il mito indiscusso, la leggenda che ha segnato più di qualsiasi altro giocatore la storia del Napoli.

Ma il Napoli è soprattutto la maglia azzurra, è la città ed i suoi tifosi. Questo è il vero zoccolo duro di una città che si indentifica in un club, l’unico di una grande metropoli come Napoli. Un insieme di passioni che sono destinate a durare nel tempo, nonostante le insidie ed i logoramenti. Perché l’amore per il Napoli è quasi impossibile da scalfire, nonostante le difficoltà avute nel corso degli anni. Per questo auguri al Napoli!

Da chi fu fondato il Napoli?

Il Napoli nasce il 1 agosto 1926, all’epoca si chiama Associazione Calcio Napoli e fu fondato dall’industriale napoletano Giorgio Scarelli, primo presidente della storia azzurra. La fondazione del club avvenne dal cambio nome dell’Internaples, un altro club nato nel 1922, fondato a sua volta dalla fusione di altre due società, il Naples Foot-Ball Club, fondato nel 1906, e L’Unione Sportiva Internazionale Napoli.