Napoli, Manna lavora su 5 nomi per gennaio. Spunta un difensore-bomber

Il Corriere dello Sport rivela i profili monitorati dal club azzurro per gennaio: mix di giovani talenti e esperienza per rinforzare la retroguardia.

Il Napoli si muove sul mercato di gennaio con un obiettivo chiaro: rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna sta vagliando diversi profili per la retroguardia azzurra.

Tra i giovani talenti, spicca il nome di Jakub Kiwior, centrale polacco classe ’99 dell’Arsenal. Il difensore, che quest’anno ha trovato poco spazio con i Gunners (solo due presenze in League Cup e una in Premier), rappresenta un’opzione di qualità per il club partenopeo.

Non è l’unico profilo under-25 nel mirino: Diego Coppola, gioiello ventenne dell’Hellas Verona e dell’Under 21 italiana, ha già dimostrato personalità in Serie A. Il difensore, alto 193 centimetri, si è fatto notare anche in fase realizzativa, con due reti all’attivo, di cui una proprio al Maradona contro gli azzurri.

Dalla Repubblica Ceca arriva un’altra interessante opportunità: Martin Vitik, 21 anni, dello Sparta Praga. Il giovane centrale unisce solidità difensiva a un’impressionante vena realizzativa, con 3 gol in 12 partite di campionato.

Sul fronte dell’esperienza, il Corriere rivela l’interesse per Danilo della Juventus: il brasiliano trentatreenne, in scadenza a giugno, trova poco spazio con Thiago Motta. Tuttavia, il dt Giuntoli avrebbe per il momento bloccato ogni possibile trattativa.

Per concretizzare questi obiettivi, il Napoli dovrà prima risolvere questioni di liste: “Inevitabilmente dovrà far partire qualcuno se vorrà inserire il nuovo difensore centrale”, sottolinea il quotidiano.

Sul fronte esterni, Manna valuta Patrick Dorgu del Lecce come alternativa a Olivera, mentre a centrocampo si monitora la situazione di Fazzini dell’Empoli, con contatti previsti nelle prossime ore.