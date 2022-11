Da Milano: il Napoli a gennaio punta un talento turco, fissato summit col Ferebahce

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli segue il talento turco Arda Guler centrocampista del Fenerbahce.

Il direttore sportivo fa sapere che a gennaio non si farà mercato, ma è chiaro che non lo direbbe di certo a tutti se ci fossero dei movimenti. Giuntoli è abile a muoversi a fari spenti, con trattative sempre ben coperte e senza particolari dichiarazioni pubbliche.

La rosa del Napoli attualmente a disposizione di Spalletti è ampia e di qualità, ma è chiaro che qualche aggiustamento si può sempre fare, soprattutto se si parla di giovani talenti. Aurelio De Laurentiis ha incassato una somma cospicua dall’accesso agli ottavi di finale di Champions League, quindi qualche movimento non è da escludere.

Il Napoli segue Arda Guler del Fenerbahce

Ma chi è Arda Guler? Dalla Turchia lo descrivono con un talento immenso in grado di prendersi il numero 10 del Fenerbahce già a 16 anni. Classe 2005 viene considerato uno dei migliori talenti della Turchia degli ultimi dieci anni ed ha catalizzato l’interesse di molti club europei, uno su tutti l’Arsenal, che ha puntato da tempo il giocatore.

Nel 2021/22 ha giocato anche i preliminari di Europa League ed i gironi di Conference League e nella stagione successiva ha esordito nei preliminari di Champions ed Europa League.

Nella Superlig turca fino ad ora ha giocato 4 partite segnando 2 gol in 31 minuti.

Secondo quanto fa sapere calciomercato.com il Napoli segue Arda Guler del Fenerbahce con cui ha fissato un summit per cercare di chiudere l’operazione. Si parla addirittura di una possibile chiusura già a gennaio. Per il Napoli sarebbe sicuramente un’operazione in prospettiva, magari per anticipare i grandi club. Quindi non è escluso che il club partenopeo decida di lasciare il giocatore al Fenerbahce fino a fine stagione, qualora dovesse riuscire ad acquistarlo già durante il calciomercato di gennaio.