Mandarini: “Giuntoli vuole chiudere tre operazioni durante la sosta”

Il Napoli sta pensando anche ai rinnovi di contratto, durante la sosta Cristiano Giuntoli proverà a chiudere con Lobotka, Kim e Kvaratskhelia.

Il primo giocatore con cui si dovrà trovare l’intesa è sicuramente Stanislav Lobotka, ha un contratto fino al 2025 ma il Napoli lo vuole blindare. Il valore di Lobotka è schizzato alle stelle dopo la scorsa stagione, coincisa con un inizio altrettanto positivo. Oramai il centrocampista è un fattore imprescindibile nel centrocampo partenopeo e Spalletti non lo toglie quasi mai dal campo. Lobotka è pronto a restare a Napoli a lungo, per questo Giuntoli vuole chiudere in fretta il rinnovo per poi passare ad altre questioni.

Di recente il Napoli ha chiuso il contratto di Meret e Zerbin, ma secondo Fabio Mandarini il Napoli “durante la sosta cercherà di chiudere almeno tre rinnovi di contratto. Prima di tutto si penserà a quello di Lobotka, calciatore che oramai è diventato imprescindibile per Spalletti“. Ma secondo il giornalista di Corriere dello Sport si “penserà anche al rinnovo di Kvaratskhelia, che ha un contratto lungo, ma la società vuole riconoscergli un adeguamento verso l’alto dell’ingaggio. In questo modo vuole provare a tenere lontano le avance degli altri club europei che gli fanno la corsa. La terza operazione sarà quella di Kim. Giuntoli vuole rivedere la clausola di 45 milioni di euro inserita nel suo contratto, provando a renderla più alta“.

La clausola del contratto di Kim è valida solo per l’estero e può essere esercitato solo nei primi quindici giorni di luglio. Scaduta quella finestra sarà comunque necessario parlare col Napoli.