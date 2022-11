Atalanta: i convocati di Gasperini, recupera De Roon

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati ufficiali dell’Atalanta per la sfida con il Napoli.

Il match si gioca sabato 5 novembre alle ore 18.00 a Bergamo al Gewiss Stadium. L’Atalanta vuole rosicchiare punti al Napoli primo in classifica, ci sperano anche Milan, Inter e le altre inseguitrici. Gasperini a centrocampo recupera De Roon che rientra tra i convocati ed ha anche una chance per giocare dal primo minuto.

Atalanta: la lista ufficiale dei convocati col Napoli

Portieri: Musso, Rossi, Sportiello.

Difensori: Toloi, Maehle; Okoli, Dimsiti, Zortea, Ruggeri, Demiral, Hateboer, Scalvini, Soppy.

Centrocampisti: Koopmeiners, Ederson, De Roon, Malinovsky, Pasalic.

Attaccanti: Boga, llokman, Hojlnd, Zapata.

Atalanta-Napoli: probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Hojlund. All. Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Palomino, Zappacosta, Muriel

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rrahmani, Kvaratskhelia.

La partita tra Atalanta e Napoli sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Il match può essere visto in live streaming attraverso smart tv, pc, smartphone e con le console di ultima generazione come Xbox e Playstation.