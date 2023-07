Calciomercato, fissato incontro Napoli-Fiorentina per lo scambio Castrovilli-Demme

Il Napoli e la Fiorentina potrebbero intavolare uno scambio di mercato che coinvolge Gaetano Castrovilli e Diego Demme: fissato un incontro tra i club.

Calciomercato Napoli. Potrebbe diventare concreta l’ipotesi di uno scambio di mercato tra Napoli e Fiorentina che riguarderebbe Gaetano Castrovilli e Diego Demme. Stando a quanto riportato da Il Mattino, le due società avrebbero fissato un incontro per discutere della possibilità.

I partenopei punterebbero ad acquisire il cartellino di Castrovilli, talentuoso centrocampista che piace da tempo al club azzurro. In cambio i viola otterrebbero Demme, mediano esperto che potrebbe far comodo alla Fiorentina.

L’affare non si preannuncia semplice, considerando che la valutazione dei due calciatori non coincide. Ma la dirigenza napoletana proverà a imbastire la trattativa, anche per venire incontro alle richieste di mister Rudi Garcia che vorrebbe alternative di livello in mediana.

La volontà delle parti sembra esserci, per questo l’incontro sarà l’occasione per sondare la fattibilità dell’operazione e magari gettare le basi di una possibile intesa. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi.