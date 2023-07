Scambio Castrovilli-Demme, operazione ‘complicata’. Alla base ci sono anche motivi tattici

Fiorentina e Napoli stanno prendendo in considerazione la possibilità di uno scambio tra Castrovilli e Demme.

La trattativa che porterebbe Gaetano Castrovilli al Napoli e Diego Demme alla Fiorentina è ancora in corso, ma alcuni fattori stanno rendendo la decisione più complicata del normale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport: “Poi c’è dell’altro, c’è per esempio Diego Demme, che sospetta di doversene stare ancora (e a lungo) all’ombra di Lobotka, prospettiva per nulla incoraggiante: la tentazione di trovare spazio altrove rimane e la Fiorentina è un’opzione, che comporterebbe però uno scambio tra uomini in scadenza nel 2024 con Castrovilli, centrocampista tecnicamente diverso, da sempre un pupillo di De Laurentiis che ha pure confessato pubblicamente questa sua debolezza”.

La partenza di Demme non potrebbe essere completamente compensata dall’arrivo di Castrovilli, in quanto coprirebbe altre aree del campo e costringerebbe il Napoli a cercare anche un nuovo “playmaker”, come riportato dal quotidiano campano che solleva un dubbio tattico riguardo alle caratteristiche del giocatore della Fiorentina.

“Ma la partenza di Demme non può essere compensata dall’arrivo di Castrovilli, che copre altre aree di campo e dunque costringerebbe anche a cercare un nuovo play”.