Cajuste: bocciatura frettolosa, le pagelle lo massacrano

La pagelle di Jens Cajuste per la partita Frosinone-Napoli sono terribili, il giocatore viene bocciato per la sua prestazione.

Calcio Napoli Notizie – Esordio opaco per Cajuste in Serie A con il Napoli. Il giovane centrocampista viene lanciato titolare da Garcia che ha molte aspettative su di lui. Chiaramente non è abituato al calcio italiano e pecca qualcosa in termini di tattica, ma le qualità fisiche e tecniche sono evidente, nonostante la prova non esaltante. Prova che viene ancora di più oscurata dall’ingresso di Anguissa che domina la mediana in maniera clamorosa.

Frosinone-Napoli: le pagelle di Cajuste

Ecco le principale valutazione su Cajuste durante Frosinone-Napoli:

Gazzetta 5 – Nel primo tempo da dimenticare ci sono un po’ di sfortuna (rigore e fuorigioco sul 2-1) e l’azzardo di Garcia di schierarlo al posto di Anguissa.

Corriere dello Sport 4 – Esordio sospeso tra il thriller e l’horror: dopo 5 minuti regala il rigore con un intervento scriteriato su Baez in area e il resto è un campionario di lentezza, errori, tempi sbagliati e falli.

Tuttosport 5 – Lento di gamba e di testa, l’arbitro gli fischia anche un rigore contro. L’esordio non se lo immaginava così.

Il Mattino 4.5 – Fa guai su guai, peggio di Bertoldo. Un disastro, con attenuanti. È di un’ingenuità imbarazzante quando scalcia Baez mentre rinvia il pallone: Harroui gli scappa Corriere della sera 5 – La foga di esserci sempre e a tutti i costi, l’ingeuità del fallo da rigore ma anche la presunzione del tocco a effetto.