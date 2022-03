Caiazza: “Gira una bugia assurda su Osimhen. Si getta sempre nel pericolo”

Della maschera protettiva potrebbe già farne a meno ma, visti gli eccellenti risultati, la scaramanzia – da buon partenopeo acquisito – sembra aver preso il sopravvento: Victor Osimhen continua a regalare soddisfazioni ai tifosi del Napoli, felici per il successo in rimonta sull’Udinese che ha permesso di tenere il passo del Milan.

Per qualcuno il nigeriano resta ancora l’oggetto misterioso della serie A, sull’argomento ai microfoni di radio Marte è intervenuto il giornalista Salvatore Caiazza:

“Osimhen? Sentivo qualcuno dire che doveva tornare alla scuola calcio. Questa è una grossa bugia, penso che nei suoi 2 anni italiani abbia dimostrato qualcosa. Nonostante le sue difficoltà con gli infortuni, anche quelle visive con la maschera, eccelle in Europa e si getta sempre nel pericolo. Credo giocherà più Politano di Lozano, dovrebbe giocare Mertens in attacco. Non so se Zanoli giocherà dell’inizio, questa è una partita che va vissuta sull’esperienza. Spero che Lozano faccia bene, da quando fece quelle dichiarazioni non è riuscito a dare il massimo se non la doppietta contro il Bologna. Se il Napoli vince riuscirà a tenere il pallino fino alla fine”.