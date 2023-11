Cagni: “Garcia a Napoli ha voluto cambiare tutto e subito. Già in tre lo hanno mandato a quel paese”

Gigi Cagni, ex tecnico del Napoli, a Radio Punto Nuovo si è soffermato sulla situazione attuale del Napoli guidato da Rudi Garcia.

L’ex tecnico dell’Empoli, Gigi Cagni, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, soffermandosi sulla situazione attuale del Napoli di Rudi Garcia. Ecco le sue parole:

“Il gol preso dal Napoli contro l’Union Berlino fa pensare. Da difensore capita che sei stanco e hai poco ossigeno al cervello… Questo ti fa fare degli errori quasi inspiegabili. Quando non recuperi al meglio e la stanchezza si accumula, l’intensità cala e gli svarioni aumentano. Per questo si fanno degli errori banali. Garcia è arrivato a Napoli e ha voluto cambiare tutto e subito. Spero per lui che avesse messo in conto che avrebbe avuto poi problemi. Tre calciatori importanti lo hanno mandato a quel paese, però è colpa di chi contesta l’allenatore in campo”.

Cagni ha poi aggiunto: “Non si dovrebbero mai permettere. Se hai questa personalità di mandare il tuo tecnico a quel paese, devi avere anche la personalità di chiedere un cambio tattico. Se fosse così, chiaramente. I calciatori non possono lasciare che siano i soli De Laurentiis e Garcia a parlare. Devono metterci la faccia, non per forza pubblicamente. Se non sono convinti dell’allenatore, devono bussare nel suo spogliatoio e dirglielo. Se i calciatori hanno fiducia nel tecnico o meno, devono dirglielo e assumersi le proprie responsabilità”.