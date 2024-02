Napoli, Raspadori amareggiato: “Arrabbiati non solo per gol subito, ma per non averla chiusa”

Raspadori deluso dopo il pareggio col Cagliari: “Tanta rabbia per non aver chiuso la gara. Prestazione non all’altezza delle nostre qualità”.

CALCIO NAPOLI – Giacomo Raspadori non nasconde l’amarezza per il pareggio subito dal Napoli contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport: “C’è tanta delusione, abbiamo preparato bene la gara ma il rammarico è per non essere riusciti a chiuderla nonostante le occasioni”.

Raspadori su Cagliari-Napoli

L’attaccante spiega che la rabbia non deriva solo dal gol del definitivo 1-1 subito al 96′, ma anche perché gli azzurri non sono riusciti ad arrotondare il risultato: “Avremmo dovuto segnare il secondo gol, questo fa arrabbiare tantissimo”.

Raspadori non è soddisfatto della prestazione della squadra: “La nostra testa deve ragionare col fatto che possiamo e dobbiamo fare meglio. Non stiamo facendo quanto dovremmo per le nostre qualità, non dobbiamo accontentarci pensando che questo sia il nostro massimo”.

Parole che denotano tutta l’amarezza dell’ambiente Napoli per due punti persi nel finale in modo rocambolesco. La rincorsa alla Champions si complica ulteriormente.