Lukaku: “Importante vincere, ogni partita è una finale. Meret ci ha salvato. Scudetto? Ecco cosa vi dico”

Il Napoli trionfa contro il Cagliari: Lukaku esprime fiducia per il futuro e elogia il portiere Meret per le sue prestazioni decisive.

Con una vittoria schiacciante per 4-0 contro il Cagliari, il Napoli conferma la sua ottima forma in campionato. Protagonista della serata è stato Romelu Lukaku, autore di un gol e due assist, che si è guadagnato il titolo di migliore in campo. Dopo il match, l’attaccante belga ha condiviso le sue impressioni con SKY Sport e DAZN.

In un’intervista esclusiva con SKY Sport, Lukaku ha lodato il portiere del Napoli, Alex Meret, sottolineando l’importanza del suo contributo nelle ultime partite: “Alex Meret è stato molto bravo anche oggi. Con il Parma, quella parata decisiva ci ha salvati. Oggi era cruciale ottenere i tre punti e per noi ogni partita è una finale. Ora ci prenderemo un po’ di riposo e poi ci concentreremo sulla prossima gara.”

Il bomber del Napoli ha poi rilasciato dichiarazioni anche a DAZN, evidenziando le difficoltà affrontate nella partita contro il Cagliari: “È stata una partita complicata, ho dato il massimo per aiutare i miei compagni e alla fine siamo riusciti a vincere. Per quanto riguarda Antonio Conte, tutti sanno il nostro rapporto. Mi trovo bene anche con il resto della squadra e siamo consapevoli dei nostri margini di crescita. Sulle prospettive per lo scudetto, preferisco non commentare.”

La vittoria del Napoli, guidata dall’eccezionale performance di Lukaku e supportata da una solida difesa, conferma la squadra come una delle contendenti più temibili del campionato. Con il morale alto e una preparazione meticolosa, il Napoli si prepara ora ad affrontare le prossime sfide con la determinazione di chi punta in alto.