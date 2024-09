Conte a Sky: “Il Napoli sta crescendo, Lukaku è un giocatore atipico. Dobbiamo correre senza guardare le altre”

Il tecnico Conte analizza la vittoria ai microfoni di Sky Sport, sottolineando le difficoltà affrontate e il miglioramento della squadra.

Il Napoli trionfa per 4-0 a Cagliari, il tecnico Antonio Conte mette in luce le difficoltà superate e il miglioramento della squadra.

Nel post-partita di Cagliari-Napoli, vinta con un netto 4-0 dai partenopei, Antonio Conte ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di SKY Sport. Il tecnico ha sottolineato come il match sia stato particolarmente impegnativo a causa delle condizioni del campo e dei fumogeni lanciati dai tifosi avversari, che hanno momentaneamente interrotto il ritmo del gioco.

“Il campo del Cagliari era molto difficile da affrontare,” ha dichiarato Conte. “Nonostante il nostro avvio positivo, i fumogeni hanno spezzato il ritmo e ci hanno messo in difficoltà. Tuttavia, abbiamo reagito e abbiamo dimostrato di essere competitivi, sia nei duelli a tutto campo che in area di rigore. Questo è ciò che richiede il campionato di Serie A.”

Il tecnico ha poi lodato Romelu Lukaku, un giocatore che Conte aveva fortemente voluto già durante la sua esperienza all’Inter. “Romelu è un calciatore atipico: oltre alla sua forza fisica, possiede una notevole progressione. Anche se non è ancora al massimo della condizione, la sua presenza è fondamentale per noi. Ha dimostrato di fare molto bene,” ha aggiunto Conte.

Sui giovani talenti del Napoli, Conte ha espresso ottimismo riguardo a Khvicha Kvaratskhelia. “Mi auguro che Kvaratskhelia continui a segnare gol, e da lui ci aspettiamo anche assist e giocate decisive. Oggi ho visto grande disponibilità e determinazione da parte degli esterni, il che è incoraggiante.”

Il tecnico ha infine riflettuto sulla crescita complessiva della squadra. “Questa squadra, negli anni passati, non amava molto sporcarsi le mani. Ma il cambiamento che abbiamo visto quest’anno è significativo. Dopo aver denunciato alcune problematiche dopo la prima partita, abbiamo visto dei miglioramenti. Tutte le squadre stanno vivendo una fase di assestamento, e noi non siamo da meno. Tuttavia, il duro lavoro che abbiamo svolto in questi mesi sta iniziando a dare i suoi frutti.”

Il Napoli, dunque, continua il suo percorso di crescita e miglioramento sotto la guida di Antonio Conte, con l’obiettivo di consolidare il proprio status di squadra competitiva in Serie A.