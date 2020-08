Cagliari: Di Francesco nuovo allenatore, ecco il comunicato ufficale

Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. La società sarda saluta Walter Zenga e si affida all’ex allenatore della Roma.

Sarà Eusebio Di Francesco a guidare il Cagliari nella prossima stagione calcistica. La notizia circolava già da tempo negli ambienti di calciomercato, ma è diventata ufficiale in giornata con il comunicato emesso dalla società presieduta da Giulini. Il Cagliari dice addio a Walter Zenga che aveva rilevato Rolando Maran autore di una partenza sprint ma che poi si era ritrovato in balia delle onde, tanto da mettere in dubbio la presenza al prossimo campionato di Serie A. L’ex portiere dell’Inter e della Nazionale è riuscito a salvare il Cagliari ma non a trovare la conferma sulla panchina della squadra sarda.

Ecco il comunicati del Cagliari sull’ingaggio di Di Francesco come nuovo allenatore: