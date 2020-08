Calciomercato Napoli: due piste per il terzino sinistro

Il Napoli tenta la caccia ad un terzino sinistro e si riaprono due vecchie piste di calciomercato, lo scrive il Corriere dello Sport nell’edizione di oggi.

Per il ruolo di terzino sinistro il Napoli prova a riaprire due piste già battute nel recente passato. Gli azzurri sono alla ricerca di una alternativa a Mario Rui, anche perché Ghoulam al momento non offre ampie garanzie. L’algerino nelle ultime uscite ha avuto qualche minuto in campo e la sua gamba è apparsa buona, ma bisognerebbe testarlo in una serie di partite e con un minutaggio maggiore. Per questo si cerca qualche altro terzino sinistro, ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Per (ri)cominciare, e dal basso, a Gattuso interessa avere un omologo di Mario Rui e il greco

Kostas Tsimikas non è mai stato rimosso dagli appunti: all’Olympiacos Pireo, sette mesi fa, la spararono grossa, quindici milioni di euro, ma le riaperture sono all’ordine del giorno. Venerdì,

a casa De Laurentiis, pranzo in amicizia del presidente del Napoli con il presidente dell’Atletico Madrid: «Ma non abbiamo parlato di calcio». E’ complicato convincersene, avendo gli spagnoli una figura che il Napoli ha sempre apprezzato: Santiago Aria“.