Infortunio Insigne: oggi la risonanza decisiva, il Napoli spera

Le ultime notizie sull’infortunio di Lorenzo Insigne parlano di un giocatore che sta meglio rispetto al previsto, oggi la risonanza decisiva.

Il Mattino scrive dell’infortunio di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è uscito in lacrime dalla sfida con la Lazio, ma verso la gara col Barcellona ci sono segnali positivi. Il calciatore ieri è stato a Castel Volturno ed ha parlato con lo staff sanitario. Le sue condizioni fanno ben sperare, ma dovrà sottoporsi ad esami strumentali.

Lorenzo ieri stava un po’ meglio, le prime sensazioni hanno lasciato trapelare un leggero ottimismo e la speranza che possa trattarsi di un qualcosa di non particolarmente grave. Ma solo l’esame che verrà effettuato oggi potrà fare luce sull’infortunio e sarà questo l’indicatore per stabilire quali sono le condizioni di Insigne e le sue possibilità di recupero per il match di Barcellona. La sua presenza ovviamente è in dubbio per la sfida del Nou Camp, visto che sono solo cinque i giorni a disposizione, pochi quindi per il recupero: per Gattuso un suo recupero lampo sarebbe importante. Il capitano ci tiene tantissimo e infatti al momento dell’infortunio contro la Lazio per la rabbia ha lasciato il campo in lacrime.