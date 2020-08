Verso Barcellona: cauto ottimismo per Insigne, potrebbe farcela

L’infortuno di Lorenzo Insigne tiene in ansia il Napoli per la sfida col Barcellona, le condizioni del capitano azzurro sono migliori del previsto.

Barcellona pensiero fisso di Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli è uscito in lacrime dalla sfida giocata con la Lazio. Uno strappo di troppo durante il dribbling ed il numero 24 ha dovuto issare bandiera bianca. Problema alla coscia sinistra ha fatto sapere il Napoli, ma bisognerà fare tutti gli esami strumentali del caso per capire effettivamente quanto è grave l’infortunio. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport ieri Insigne si è presentato al centro sportivo, il suo morale era leggermente migliore rispetto a quello di sabato sera. Ha condiviso con lo staff sanitario le sensazioni della notte, che danno sicuramente una buona indicazioni su quella che potrebbe essere l’entità del danno. Per ora c’è un cauto ottimismo, ma ovviamente bisognerà capire a pieno l’entità dell’infortunio.

Barcellona-Napoli: Insigne vuole giocare

Lorenzo insigne vuole essere in campo a tutti i costi per la sfida al Camp Nou. Gennaro Gattuso sta pensando a qualche soluzione alternativa, ma a livello tattico in pochi possono svolgere il ruolo di Insigne, assicurando qualità e quantità. Non è un caso se anche il tecnico calabrese si è affidato praticamente sempre al capitano azzurro.

Insigne col Barcellona vuole giocare. Come riferisce Gazzetta dello Sport ieri il giocatore ha anche parlato con Rino Gattuso, gli ha dato rassicurazioni su come si sentiva e gli ha detto di essere pronto anche a rischiare qualcosa pur di scendere in campo a Barcellona. La testa in questi casi può fare veramente la differenza, ma la parola ultima sarà dello staff sanitario che dovrà vagliare l’esito degli esami strumentali. La speranza dei tifosi è di poter vedere il capitano sul rettangolo di gioco al Camp Nou, dove il Napoli è chiamato all’impresa per raggiungere le finale eight di Champions League.