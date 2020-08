Calciomercato Napoli – Cristiano Giuntoli sta lavorando ad uno scambio con la Roma, il ds del Napoli propone Arek Milik per Cengiz Under.

Resta rovente il calciomercato del Napoli con Cristiano Giuntoli che mette sul piatto Arek Milik per arrivare Cengiz Under. Lo scrive il Corriere dello Sport che fa un focus sulle trattative che riguardano il Napoli. In primo piano c’è quella per l’esterno di fascia. Il Napoli continua a seguire con estremo interesse Jeremie Boga del Sassuolo, ma il club neroverde non gradisce Younes come contropartita tecnica. Discorso diverso per Milik alla Roma. Al club giallorosso piace l’attaccante polacco che ha il contratto in scadenza nel 2021. Bisogna capire se accetterà la formazione giallorosso come destinazione, dato che da tempo ha dato la sua parola alla Juventus.

Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport sullo scambio tra Milik e Under sull’asse Napoli-Roma: “Perché tutto può ruotare intorno a Milik, al quale la Roma spalancherebbe le porte di Trigoria: e il Napoli, contento, si accomoderebbe per chiedere anche di Ünder, rimasto un desiderio irrealizzato da Giuntoli. Ma a destra, per tentare di scacciar via l’ombra di Callejon, rimane a ondeggiare la sagoma di Bernardeschi. Sotto voce, ne stanno ancora parlando (di lui e di Milik) e prima che il discorso evapori del tutto o si concretizzi, ne passerà“.