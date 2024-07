Buongiorno, le tre statistiche che lo rendono un giocatore di qualità

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Buongiorno. Le sue statistiche lo pongono come uno dei migliori centrali del campionato.

Il Napoli ha ufficializzato oggi l’acquisto di Alessandro Buongiorno, il nuovo rinforzo per la difesa azzurra. Il difensore ha firmato un contratto quinquennale con il club partenopeo, per un’operazione complessiva di 35 milioni di euro più bonus. Questo significativo investimento è stato fortemente voluto dal tecnico Antonio Conte, che ha scelto Buongiorno come pilastro centrale della propria linea difensiva.

Le tre statistiche che parlano chiaro

Per celebrare il nuovo acquisto, la SSC Napoli ha condiviso sul proprio sito ufficiale tre statistiche che evidenziano le qualità di Alessandro Buongiorno e il suo impatto nel calcio italiano.

Nella stagione 2023/24 di Serie A, Buongiorno ha intercettato il maggior numero di passaggi, totalizzando ben 69 intercetti, 10 in più rispetto al secondo classificato. Questo dato sottolinea la sua abilità nel leggere il gioco e intervenire efficacemente per interrompere le azioni avversarie. Il difensore ha anche brillato nei duelli, risultando il migliore nella Serie A nelle ultime due stagioni (dal 2022/23), con un totale di 369 duelli vinti. Nell’ultima stagione, Buongiorno ha segnato tre reti, un risultato notevole se si considera che nelle sue quattro stagioni precedenti aveva messo a segno solo un gol.

Il commento di Aurelio De Laurentiis

Il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso grande soddisfazione per l’acquisto: “Alessandro Buongiorno è un giocatore di grande qualità e siamo felici di averlo nella nostra squadra. Le sue statistiche parlano chiaro e sono sicuro che sarà un elemento fondamentale per il nostro progetto”.

Con l’arrivo di Alessandro Buongiorno, il Napoli si prepara ad affrontare la nuova stagione con rinnovata sicurezza in difesa, pronta a competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.