Mercato Napoli, Conte senza dubbi: “Dobbiamo prenderlo”. Il retroscena

Conte fondamentale nella trattativa per portare Buongiorno al Napoli: telefonate e messaggi del tecnico per convincerlo.

Nel frenetico mondo del calcio, il Napoli sta tracciando una rotta decisa verso la costruzione di una squadra sempre più competitiva. Mentre il tecnico Antonio Conte lavora alacremente sul campo di Dimaro, la dirigenza partenopea, rappresentata da Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis, si sta concentrando su operazioni di mercato cruciali. Tra i colpi di scena recenti, il più eclatante è l’acquisto del difensore centrale Alessandro Buongiorno, prelevato dal Torino.

Il ruolo decisivo di Conte

Secondo l’edizione odierna di Repubblica, Antonio Conte ha avuto un impatto determinante nella trattativa per Buongiorno. Il tecnico, in sintonia con De Laurentiis, ha dimostrato un interesse personale e diretto per il giocatore, sottolineando quanto Buongiorno sia fondamentale per il suo progetto tecnico.

“Ma il grande colpo di De Laurentiis è il centrale appena strappato al Torino (Buongiorno), che potrebbe rinunciare a qualche giorno di vacanza per raggiungere al più presto i suoi nuovi compagni, già in ritiro in Val di Sole con Conte. Il tecnico ha avuto un ruolo decisivo nella trattativa, facendo capire al giocatore di considerarlo centrale per il suo progetto. Già forte il feeling tra i due”.

Conte non solo ha contattato il difensore tramite telefonate e messaggi, ma ha anche avuto modo di incontrarlo casualmente in un ristorante di Torino. Questo incontro informale ha cementato ulteriormente il legame tra i due e ha contribuito a definire il futuro del giocatore nel Napoli.

“Conte, che ha spinto con De Laurentiis per arrivare a Buongiorno e ha contattato più volte di persona il giocatore. Lo ha chiamato al telefono e gli ha scritto messaggi, rassicurandolo sulla sua centralità nel progetto del nuovo Napoli. I due si sono anche incontrati per caso in un ristorante di Torino, prima dell’Europeo, e hanno avuto modo di conoscersi di persona”.

Buongiorno ha anche discusso la sua decisione di abbracciare il Napoli con Giovanni Di Lorenzo, il quale ha confermato il suo entusiasmo per l’arrivo del difensore e per le ambizioni della squadra.

“Fra le telefonate fatte da Buongiorno per decidere del suo futuro, anche quella al suo futuro capitano e compagno in Nazionale – nella sfortunata avventura dell’Italia in Germania – Giovanni Di Lorenzo”.