Buongiorno-Napoli, è fatta? De Maggio: “Non siamo ancora alle firme. I legali stanno studiando bene tutte le carte”

Il giornalista Valter De Maggio ha invitato alla cautela circa il presunto trasferimento di Alessandro Buongiorno al Napoli.

Nel corso di un’intervista esclusiva a Radio Goal su Kiss Kiss, Valter De Maggio ha espresso prudenza riguardo al presunto trasferimento di Alessandro Buongiorno al Napoli. Nonostante le voci di un accordo imminente, il giornalista ha sottolineato che la trattativa non è ancora conclusa.

De Maggio ha confrontato la situazione attuale con casi precedenti come quelli di Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, dove l’annuncio prematuro si è rivelato non corrispondente alla realtà fino al completamento delle visite mediche.

“Su Leonardo Spinazzola ci eravamo sbilanciati affermando che era tutto fatto. Stesso discorso per Rafa Marin che a breve, tra oggi e domani, si sottoporrà alle visite mediche. Saranno certamente i primi due colpi del Napoli. Naturalmente se entrambi riusciranno a superare le rispettive visite mediche”.

Secondo De Maggio, i legali di Buongiorno stanno ancora esaminando attentamente le condizioni contrattuali, e finché le firme non saranno apposte, la cautela rimane di rigore.

“Consentitemi di parlare in modo diverso per quello che concerne Alessandro Buongiorno. Molti miei colleghi si sbilanciano, parlano di affare fatto, io invece ci vado in modo più cauto. A me risulta che non sia fatta. I legali del calciatore stanno studiando bene tutte le carte, non siamo ancora alle firme. La trattativa è sicuramente a buon punto, ma per quello che mi riguarda conservo ancora qualche cautela”.

Il giornalista ha quindi invitato i tifosi e gli addetti ai lavori a non dare nulla per scontato fino all’annuncio ufficiale da parte del club. La situazione attuale indica che, sebbene ci sia ottimismo circa il trasferimento, la conclusione dell’affare non è ancora un dato certo.