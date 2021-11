Brambati: “Spalletti mi ha fatto delle confidenze sul Napoli”

Massimo Brambati, procuratore e amico di Luciano Spalletti rivela alcuni retroscena sulla squadra e la città.

Il Napoli nonostante la sconfitta di misura contro l’Inter mantiene la vetta della classifica. In casa azzurra la questione legata agli infortuni comincia a diventare pesante: Osimhen e Anguissa sono due perdite importanti, in vista delle prossime sfide. Luciano Spalletti non si ferma alla prima difficoltà e studia le strategie per sopperire alle assenze. Dinanzi ai giornalisti, il tecnico di Certaldo ha sempre mostrato grande entusiasmo per essere arrivato ad allenare il Napoli. qualcuno ha parlato di “frasi di circostanza”, ma sarà vero?