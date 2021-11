Chiariello: “Vi dico una cosa su Ospina, so che a Napoli scoppierebbe il finimondo”

Umberto Chiariello parla della sconfitta del Napoli contro l’Inter e bacchetta il portiere Daavid Ospina non esente da colpe

Il Napoli esce sconfitto dalla sfida contro l’Inter incassando ben tre reti, prima del match di Milano gli azzurri avevano incassato in totale solo quattro reti. Il giornalista Umberto Chiariello nel corso del suo editoriale a Campania Sport, programma in onda sulla emittente Canale 21 bacchetta il portiere azzurro, Ospina:

“Vorrei dire una cosa, ma so che poi a Napoli scoppierebbe il finimondo. Va bene, la dico lo stesso: c’è un problema David Ospina. Il portiere colombiano, da cinque partite a questa parte, non mi sembra esente da colpe. Penso a quanto è accaduto con l’Inter. Non occupa la giusta posizione in occasione del goal di Perisic e avrebbe potuto fare di più anche sulla rete di Lautaro Martinez. Ma a Napoli lui e Mertens sono considerati due santi. Se Insigne avesse fallito l’occasione capitata all’ex Psv nel finale di gara sarebbe stato crocifisso”.