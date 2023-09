Boniek: “Il Napoli quest’anno gioca bene. Zielinski? Come tocca palla lui, non lo fa nessuno”

Zibi Boniek, vicepresidente della UEFA, si è soffermato sul gioco del Napoli di quest’anno, sottolineando la qualità della squadra.

In un’intervista esclusiva a Kiss Kiss Napoli, il vicepresidente della UEFA Zibi Boniek ha condiviso la sua opinione sul gioco del Napoli di Rudi Garcia e sulle prestazioni dei giocatori e ha guardato avanti alle prossime sfide, ma ha anche messo in guardia gli azzurri contro il prossimo avversario, il Lecce.

Boniek ha elogiato il gioco del Napoli durante l’intervista, evidenziando le sue impressioni sulla stagione attuale: “Guardo il Napoli quest’anno e devo dire che gioca bene. Se non avesse sbagliato il rigore a Bologna avrebbe vinto anche quella partita. Vincere come ha fatto il Napoli l’anno scorso era difficile per non dire impossibile”.

Parlando di Piotr Zielinski, Boniek non ha risparmiato i complimenti, definendolo un ragazzo eccezionale con una personalità forte e un tocco di palla unico nel suo genere. Ha anche evidenziato l’impegno del giocatore nel voler rimanere a Napoli e difendere lo scudetto, sottolineando quanto sia difficile nel calcio ripetersi come campioni.

“Zielinski gioca sempre bene, poi può capitare che ci siano ogni tanto periodi di appannamento. Piotr è un ragazzo eccezionale, ha un carattere fortissimo. Come tocca la palla lui, non lo fa nessuno. Poi ha voluto fortemente rimanere a Napoli e difendere lo scudetto”.

Boniek ha poi aggiunto: “Nel calcio ripetersi non è assolutamente facile, Spalletti può darsi che abbia annusato questo fatto e per questo ha lasciato prima. Ripetersi è mentalità. In Italia gli ex calciatori sono fuori dal mondo del calcio, c’è ostracismo per coinvolgere ex grandi giocatori in società”.

Due parole anche su Napoli-Real Madrid di Champions League: “Napoli-Real sarà una grande partita, l’anno scorso gli azzurri hanno giocato una grande Champions, però consiglio di pensare prima alla partita di domani contro il Lecce. Vincere in Puglia aiuterebbe ad affrontare la squadra di Ancellotti nella maniera migliore”.