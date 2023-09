Vergogna a Genova: tifosi della Roma inneggiano ancora al Vesuvio

I tifosi della Roma, in occasione della sfida con il Genoa, si sono resi protagonisti di cori vergognosi contro Napoli e il Vesuvio.

Nella serata in cui il Genoa di Alberto Gilardino ha letteralmente asfaltato la Roma di José Mourinho dominando la partita con un roboante 4-1, i tifosi giallorossi hanno attirato l’attenzione non per il loro sostegno alla squadra, ma per comportamenti poco sportivi. Nonostante la partita non avesse nulla a che fare con il Napoli, i tifosi romanisti hanno deciso di intonare cori offensivi contro il Vesuvio, un gesto che ha scatenato polemiche e indignazione.

Questa non è la prima volta che i sostenitori di squadre rivali del Napoli si rendono protagonisti di comportamenti inappropriati. Mentre il Genoa festeggiava una vittoria meritata, i tifosi della Roma hanno invece preferito prendere di mira un simbolo geologico, dimostrando una mancanza di rispetto sia per la città di Napoli che per il calcio stesso.

I tifosi del Napoli hanno prontamente risposto attraverso i social, esortando i supporter capitolini a concentrarsi sulle prestazioni del loro team anziché alimentare animosità verso altre città e le loro icone naturali. Anche José Mourinho, visibilmente deluso per il rendimento della sua squadra in questa stagione, ha cercato di affrontare la situazione con pragmatismo in conferenza stampa, riconoscendo l’attuale difficoltà della Roma mentre sottolineava i traguardi passati del club.

Questo episodio serve come ennesimo monito sulla necessità di promuovere il fair play e il rispetto reciproco nel calcio, ricordando ai tifosi che le rivalità sportive dovrebbero restare nel campo da gioco e non travalicare in gesti offensivi e irrispettosi. Solo attraverso una cultura di rispetto e lealtà si potrà preservare l’integrità dello sport e garantire un ambiente positivo per tutti i suoi protagonisti.