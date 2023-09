Pasculli: “Osimhen non è Maradona. Deve portare rispetto”

L’ex giocatore Pedro Pablo Pasculli richiama il bomber del Napoli Osimhen a comportarsi con più rispetto verso compagni e allenatore.

Pedro Pablo Pasculli, ex attaccante argentino, ha lanciato un monito a Victor Osimhen, attaccante del Napoli, invitandolo a mantenere un atteggiamento rispettoso verso i suoi compagni, tifosi e allenatore. Le parole di Pasculli giungono in vista del prossimo match tra il Napoli e il Lecce, squadra in cui Pasculli ha giocato negli anni Novanta.

“Come va gestita la rabbia di Victor?” si è chiesto Pasculli in un’intervista a Radio Marte. “Io ho giocato con Diego Armando Maradona, il più grande di tutti i tempi, e non tollero chi manca di rispetto verso i compagni, i tifosi e l’allenatore.”

Pasculli ha poi rivolto un avvertimento diretto a Osimhen: “Ad Osimhen vorrei ricordare che non è certo Maradona e deve rispettare tutti. C’è il campionato, la Champions: ci sta che l’allenatore possa averti visto un po’ stanco e richiamato in panchina. Tu, caro Osimhen, lo stipendio lo prendi: De Laurentiis te lo versa sempre, a prescindere da come giochi, e lo fa senza dire niente. Devi avere rispetto. Maradona non è stato tolto quasi mai, ma quelle volte che è uscito, beh, non ha mai fatto gesti contro nessuno“.